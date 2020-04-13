Стокгольм, , 11:29 — REGNUM По сообщениям нескольких электронных сервисов Швеции, вспышка коронавирусной инфекции привела к резкому увеличению продаж компьютеров и гарнитуры к ним. Поскольку все больше людей вынуждены работать из дома, вырос спрос на электронное оборудование. В одной из розничных сетей, специализирующейся на продаже электронной технике, продажи взлетели на 1 500%. Об этом 13 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Мы видим высокий спрос на все товары, принадлежащие домашнему офису. Речь идет о ноутбуках, принтерах, настольных компьютерах, веб-камерах, мониторах, клавиатурах, гарнитурах и наушниках», — заявила Кристина Вярмаре, менеджер по коммуникациям компании Net On Net.

Журналистам Sveriges Radio удалось поговорить с несколькими продавцами электроники, и все они описывают одну и ту же тенденцию. Продажи компьютеров, клавиатур и другого оборудования, с помощью которого можно работать удаленно из дома, резко возросли во время пандемии коронавируса.

«Самое большое увеличение наблюдается в продаже гарнитуры. Просто людям приходится работать теперь в домашней обстановке, а не в тихой офисной атмосфере. Продажи гарнитуры выросли на 1 500%», — заявил Никлас Эрикссон, генеральный директор шведской компании Elgiganten.