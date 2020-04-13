Уфа, , 11:19 — REGNUM Число жителей в Самарской области, инфицированных коронавирусом, увеличилось до 29 человек. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.

Эти данные актуальны по состоянию на 13: 45 часов 13 апреля. Отмечается, что 14 человек выписаны по выздоровлению.

Отмечается, что за минувшие сутки в Самарской области зафиксировано пять новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них четыре — в Самаре и один — в Волжском районе. При этом два человека выявлены из круга контактных лиц, а два человека вернулись из Турции и ОАЭ, еще один — по заболеванию пневмонией.

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