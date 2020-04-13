Сеул, , 11:17 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korean Air организует специальный рейс для эвакуации сограждан из Чехии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Чехии.

По их словам, специальный рейс на 368 посадочных мест будет организован 15 апреля.

Напомним, что авиасообщение между Прагой и Инчхоном было прекращено 5 марта из-за распространения коронавируса.

Известно, что в настоящее время представители посольства и ассоциации южнокорейцев ведут переговоры с туристическими агентствами и гражданами, находящимися на территории Польши и Словакии, чтобы первоначально транспортировать их в Прагу и затем вернуть на родину этим же рейсом.

Ранее, 12 апреля самолёт российской авиакомпании «Аврора» доставил в международный аэропорт «Инчхон» с Дальнего Востока 30 южнокорейцев. 11 апреля из Киргизии на родину вернулись 143 человек, а из Непала и Индии — около 450 человек.