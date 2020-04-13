Москва, , 11:09 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России перестала развиваться по оптимистическому сценарию. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

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Она подчеркнула, что до этого социальные меры дистанцирования и самоизоляции работали хорошо и давали положительный эффект, позволяя России с 26 марта двигаться «по чуть более позитивной динамике».

«Но в последнее время она (ситуация. — Прим. ИА REGNUM) пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории», — подчеркнула Попович.

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Специалист отметила, что в России число инфицированных с 1 тыс. до 10 тыс. выросло за 12 дней. При этом в США такой показатель был достигнут в два раза быстрее — за шесть дней, в Германии, Италии и Испании — за восемь дней.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом. При этом 2558 из них — за последние сутки. Всего от этого заболевания вылечились 1470 человек, 148 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, скончались.

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