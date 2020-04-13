Нижний Новгород, , 11:05 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 апреля 10:30 мск подтверждено 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала наблюдений в Поволжье выявили 1030 случаев заражения, сообщает оперативный штаб России.

Так, 30 новых случаев подтвердили в Нижегородской области, 23 — в Башкирии, 20 — в Оренбургской области, 17 — в Пензенской области, по 16 — в Мордовии и Ульяновской области, по 15 — в Чувашии и Кировской области, 11 случаев — в Татарии, 10 — в Марий Эл, пять — в Самарской области, два — в Саратовской области.

Таким образом, с учетом новых данных, в Нижегородской области выявлено всего 224 случая заражения, в Башкирии — 107, в Ульяновской области — 86, в Пензенской области и Татарии — по 84, в Марий Эл — 80, в Чувашии — 65, Пермском крае — 60, в Мордовии — 58, Кировской области — 51, в Оренбургской области — 45, в Саратовской области — 44, в Самарской области — 29, в Удмуртии — 13.

Всего в ПФО выписаны после полного выздоровления 105 человек, 11 человек с коронавирусом скончались от хронических заболеваний.

ИА REGNUM напоминает, всего в России за минувшие сутки выявлено 2 558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев составило 18 328 человек. Полностью выздоровели 1470 человек, 148 граждан скончались.

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