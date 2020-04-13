Курск, , 10:59 — REGNUM В Курской области 13 апреля официально подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.

Всего в регионе наличие инфекции подтверждено у 58 человек. Из них три уже прошли курс лечения, 18 госпитализированы в областную инфекционную больницу, у 36 нет признаков заболевания, поэтому они находятся на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей. Как уже сообщало ИА REGNUM, одна из пациенток с подтверждённым диагнозом и сопутствующими заболеваниями скончалась.

Сейчас под наблюдением медиков остаются 649 человек, прибывших из-за рубежа или контактировавших с заражёнными. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко находится 81 человек с признаками ОРВИ и пневмониями. Снят карантин с 1249 человек.

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