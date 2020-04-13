Рязань, , 10:57 — REGNUM 18 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены в Рязанской области за последние сутки. Анализы ещё 39 человек направлены в федеральную лабораторию на подтверждение, сообщили 13 апреля в региональной оперативной группе.

Все граждане изолированы, находятся под врачебным наблюдением, их контакты установлены. С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 89 человек.

Четверо пациентов выписаны с выздоровлением. В целом вместе с условно заражёнными под контролем врачей находятся 128 человек.