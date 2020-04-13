Абакан, , 10:54 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в республиканском правительстве.

Таким образом, в Хакасии остаются подтверждёнными 12 случаев заболевания, в том числе три человека выздоровели.

COVID-19 подозревается ещё у 11 человек. Их анализы направили в Новосибирск.

Под наблюдением медиков на дому находится 381 человек, в больницах — 19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии продлили режим всеобщей самоизоляции.

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