Москва, , 10:57 — REGNUM В России постоянно принимаются меры поддержки семей в период пандемии коронавируса, потому что тем семьям, где родители лишились работы или их перевели на частичную занятость, не хватает средств к существованию, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественного совета Минтруда РФ, директор Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова.

«Ситуация непростая, предприятия вынуждены переводить сотрудников на сокращенный рабочий день. Большой поток людей обращается за пособием по безработице. Поэтому сейчас очень важно поддержать семьи с детьми.

В настоящее время поддержка семьям оказывается, но пока нет данных опросов, сколько российских семей её уже получили. Довольны граждане или нет мерами поддержки, это будет понятно несколько позже.

Главное, чтобы люди знали, какие льготы им причитаются, и ими пользовались. Сейчас проблемы в другом — властями очень много принимается мер по поддержке семей, но люди не в курсе нововведений.

Многие и до пандемии коронавируса не знали, какие льготы и пособия им положены, а сейчас тем более не успевают следить за инициативами правительства РФ. Поэтому важно вовремя информировать граждан о льготах, например с помощью СМИ, sms или интернета, на что они могут претендовать.

Призываю СМИ в интернете ввести бегущую строку или приглашать на ТВ экспертов, чтобы объясняли людям, какие появились меры поддержки, как ими воспользоваться и кто на них может претендовать», — пояснила Елена Тополева-Солдунова.

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