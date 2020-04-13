Челябинск, , 10:53 — REGNUM В обсерваторе под Челябинском в санатории-профилактории «Изумруд» остаются четыре человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

У них не выявлено коронавируса. Также нет и COVID-19. Все они находятся под постоянным наблюдением медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обсерватор находится в тубдиспансере в Челябинске. Однако затем его перевели в другое место. В нём на обсервации находятся граждане, вернувшиеся из-за рубежа, в том числе и иностранцы, живущие в России.