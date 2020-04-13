Великий Новгород, , 10:53 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Они подтверждены лабораторным путем. Об этом сообщили 13 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфекции в Новгородской области достигло 26 случаев.

Всего в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.