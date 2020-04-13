Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили информацию о ещё семи случаях заражения новым коронавирусом в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Новые выявленные заражённые проживают в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Граждане госпитализированы, их диагнозы подтверждены.

Всего в регионе зафиксировано 85 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области введён режим самоизоляции по 20 апреля 2020 года. За его нарушение предусмотрены штрафы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале ухудшилось состояние у пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Башкирии дополнительно закупят 550 аппаратов ИВЛ