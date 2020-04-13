Екатеринбург, 13 апреля 2020, 10:57 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили информацию о ещё семи случаях заражения новым коронавирусом в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
Новые выявленные заражённые проживают в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Граждане госпитализированы, их диагнозы подтверждены.
Всего в регионе зафиксировано 85 случаев заражения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области введён режим самоизоляции по 20 апреля 2020 года. За его нарушение предусмотрены штрафы.
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