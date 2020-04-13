Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM За последние сутки в Петербурге официально подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 13 апреля городской оперативный штаб. Это самый крупный суточный показатель для города за всё время.

Выздоровело за сутки четыре человека.

Таким образом, за все время пандемии в Северной столице обнаружили 678 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 11 апреля, за весь срок от COVID-19 выздоровело 78 человек, умерло четыре пациента.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 1821 человека», — добавили в штабе.

Всего за последние 24 часа в России зафиксировали 2558 случаев новой коронавирусной инфекции в 62 регионах, 18 новых летальных случаев, выписано по выздоровлению 179 человек.

Всего в стране за все время зарегистрировали 18 тыс. 328 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1470 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 148 человек.

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