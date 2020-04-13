Москва, , 10:52 — REGNUM Медики выявили в России 2558 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 13 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число подтвержденных случаев выросло до 18 328, выздоровели — 1470 человек, скончались — 148. В Москве подтвердилось 1355 случаев, в Подмосковье — 495, в Санкт-Петербурге — 121.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля под медицинским наблюдением в России из-за коронавируса остаются 141 тыс. человек. Лаборатории выполнили 1,3 млн тестов.

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