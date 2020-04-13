Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM В Ростовской области продолжается рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено ещё 26 случаев, сообщает 13 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом в настоящее время на Дону зарегистрировано 78 случаев заражения коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что по данным на 12 апреля в Ростовской области было зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом. Однако в стационарах находились в общей сложности 88 человек, в том числе контактных. Среди госпитализированных с коронавирусом пациентов — пятилетний ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь человек, у которых подтверждён коронавирус, находятся в тяжёлом состоянии, трое подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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