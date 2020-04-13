Симферополь, 13 апреля 2020, 10:51 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил жителей Симферополя с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом написал 13 апреля на своей странице в Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с пандемией коронавируса в стране представители «Справедливой России» предложили при необходимости перенести на 24 июня военный парад в честь 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне.
Об этом: В Госдуме предложили перенести парад Победы на 24 июня