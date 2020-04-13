Симферополь, , 10:51 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил жителей Симферополя с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом написал 13 апреля на своей странице в Facebook.

«Оккупация нашего города продолжалась 865 дней и ночей. Тысячи горожан были убиты, замучены, угнаны в германское рабство. Но захватчикам не удалось сломить дух наших земляков, уничтожить веру людей в Победу. Симферопольцы, как и десятки тысяч крымчан, мужественно сражались на фронтах войны, проявляя воинскую доблесть и героизм», — отметил глав республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с пандемией коронавируса в стране представители «Справедливой России» предложили при необходимости перенести на 24 июня военный парад в честь 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Об этом: В Госдуме предложили перенести парад Победы на 24 июня