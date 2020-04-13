Рязань, , 10:49 — REGNUM Деревянные полы и конструкцию кровли подожгли неизвестные на объектах культурного наследия конца XIX века в Старожилово Рязанской области. Из расселённого здания вандалы выносят металлолом, разбирают кирпичную кладку. Активисты подали заявление о возбуждении уголовного дела, сообщили 13 апреля ИА REGNUM в Рязанском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

По данным общественников, два здания на улице Конезаводской одновременно запылали 27 марта. Дома №№1 и 5 — объекты культурного наследия федерального значения. Ещё два года назад здесь жили люди, затем их расселили по федеральной программе расселения ветхого и аварийного жилья. А теперь всё, что представляет хоть какую-то ценность, выносится неизвестными. Как утверждают градозащитники, подготовлены к вывозу кирпичи, вырваны стальные швеллеры от лестничных маршей, разобраны стальные листы на кровле.

«Ранее местные жительницы видели мужчин, срывающих стальные листы с кровли памятника, вызвали полицию. Правоохранители, не обнаружив спрятавшихся мародеров, пригрозили соседкам ответственностью за ложный вызов. В следующий раз, чтобы не возиться с разборкой очень крутой кровли, вандалы просто сожгли несущие конструкции кровли. На втором этаже недавно расселенного здания (Конезаводская, 5) в это же время подожгли деревянный пол. Полиция «подозревает» в поджоге неких несовершеннолетних, бегавших по брошенным памятникам», — рассказывает заместитель председателя Рязанского регионального отделения ВОО «ВООПИиК» Игорь Кочетков.

Активисты подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по двум статьям: уничтожение или повреждение объектов культурного наследия и умышленное уничтожение или повреждение имущества.

По адресу ул. Конезаводская, 1 располагается корпус бывшего Скотного двора (коровник), а на Конезаводской, 5 — Служебный корпус. Здания входили в ансамбль «Промышленно-усадебного комплекса Фон-Дервиза 1980−1896 гг.», они описаны ещё 1895 году в журнале «Зодчий» С. — Петербургского общества архитекторов. Для воссоздания усадебно-промышленного комплекса конезавода в Старожилово рязанское правительство ищет инвестора.