Москва, , 10:45 — REGNUM В Москве на большинстве въездов в городе из-за проверок ГИБДД образовались многочисленные заторы, об этом 13 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Из-за проверок автомобилей, прибывающих в столицу, сотрудниками ДПС сейчас на многих въездах в город образовались пробки», — сказал собеседник издания.

Он также добавил, что с 15 апреля дорожная ситуация на въездах в Москву может еще ухудшится, поскольку сотрудники начнут проверять у водителей электронные пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля гражданам для поездок по Москве и Подмосковье на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск. Жителям других регионов, которые планируют посещение Москвы, также необходимо получить цифровой пропуск.

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