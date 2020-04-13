Томск, , 10:44 — REGNUM По состоянию на 12:00 (местное время) 13 апреля в Томской области не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

В инфекционном отделении проходит лечение один человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В респираторном госпитале медико-санитарной части №2 Томска находятся 70 пациентов с признаками средне-тяжёлой и тяжелой респираторной инфекции. Анализы на коронавирус у 40 человек показали отрицательный результат, у 30 — переданы на исследование.

На двухнедельном карантине в обсерваторе находятся 24 человека.

Всего в регионе за период эпидемии зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции, в том числе, как сообщало ИА REGNUM, три человека выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: Четвёртый заболевший COVID-19 в Томской области не выезжал из России