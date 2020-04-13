Нур-Султан, , 10:44 — REGNUM Социальные пособия, выплачиваемые гражданам Казахстана из-за карантина, получили 1,78 млн человек. Об этом 13 апреля заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на брифинге.

По его словам, на получение 42,5 тыс. тенге ($98,6) подано 4,9 млн заявок от 3,7 млн человек. Суммарный объем выплат уже составил 75,6 млрд тенге ($175). Министр уточнил, что пособия могут получить все, кто потерял работу после введения чрезвычайного положения.

«Если же вы до режима ЧП не работали, не зарабатывали никаких денег, то эта выплата для вас не предусмотрена», — добавил Нурымбетов.

Напомним, 10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал механизм предоставления социальных пособий за задержку выплат.

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