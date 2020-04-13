Калининград, , 10:44 — REGNUM В период борьбы с распространением коронавируса в России большая нагрузка ложится на медиков. Фельдшер городской станции скорой медицинской помощи Калининграда Ирина Новоходская рассказала о работе медиков в этот период.

Она работает в составе одной из четырех инфекционных бригад, курсирующих по вызовам в городе Калининграде и Калининградской области. Фельдшер отметила, что с появлением коронавирусной инфекции количество вызовов значительно увеличилось.

Во время выездов к заболевшим медики применяют необходимые меры безопасности. В бригадах работают одни и те же машины, чтобы не было излишнего распространения инфекции. В машинах имеется достаточный набор средств защиты — костюмы, маски, очки, перчатки, а также присутствуют средства дезинфекции и работает стационарная система дезинфекции.

После каждого выезда машина дезинфицируется, отстаивается 30 минут на проветривании, а затем бригада отправляется на следующий вызов.

Обратилась к жителям Калининграда и области с призывом соблюдать режим самоизоляции и помогать врачам: «Мы работаем во благо вас и вашего здоровья. Я вас призываю, чтобы вы нам тоже в этом помогли. Будьте дисциплинированны».