Москва, , 10:41 — REGNUM На сайт мэра и правительства Москвы, где ведётся выдача электронных пропусков для передвижения по городу, идёт бот-атака. Об этом 13 апреля сообщили в столичном оперативном штабе.

«Мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — говорится в распространённой информации.

В оперштабе предупредили, что из-а технических проблем возможно увеличение времени ответа. При оформлении заявки предлагается использовать домен nedoma.mos.ru. Также пропуск можно оформить по телефону +7 (495) 777-77-77 или по смс на номер 7377.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10:00 13 апреля выдано около 700 тыс. электронных пропусков.

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