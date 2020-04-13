Тверь, , 10:40 — REGNUM Срок ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, продлён на территории Тверской области до 19 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя, сообщили в пресс-службе облправительства. Ранее ограничения действовали до 12 апреля.

В частности, до 19 апреля продлён запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, а также на работу ярмарок. Также до 19 апреля продлён запрет приёма документов для предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, предусматривающий очное присутствие гражданина. Выдача документов осуществляется в электронном виде либо по предварительной записи. Также в регионе до 30 апреля действует запрет на работу предприятий общественного питания за исключением тех, кто работает на доставку. Вместе с тем, в регионе с 13 апреля разрешена работа организаций, предоставляющих парикмахерские услуги, а также деятельность государственных организаций, осуществляющих содействие занятости населения Тверской области.

На данный момент в регионе режим нерабочих дней не распространяется на более чем 60 видов экономической деятельности. Также создан перечень из 220 системообразующих предприятий, которые работают в регионе.