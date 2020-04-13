Владивосток, , 10:52 — REGNUM В понедельник, 13 апреля госпитальное судно «Иртыш» Тихоокеанского флота вернулось во Владивосток и встало на рейде в районе мыса Басаргина.

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В ближайшие 10 дней на госпитальном судне будет увеличена ёмкость больничных коек до 450, сообщает Вести Приморья.

Об увеличении вместимости плавучего госпиталя распоряжение отдал министр обороны России Сергей Шойгу, пояснив, что на судне будут размещаться неинфицированные коронавирусом, освободившие места в сухопутных госпиталях, которые будут отданы под оборудование инфекционных отделений для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, на госпитальном судне «Иртыш» Тихоокеанского флота будет увеличена вместимость.