Ижевск, , 10:35 — REGNUM В Удмуртии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Всего в регионе выявлено 19 случаев заражения коронавирусом, сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Диагноз подтвердился у пациентки больницы в Малой Пурге. Еще одна из заболевших — женщина, близкая родственница пациента ГКБ № 1 Ижевска. Остальные четыре человека — это пациенты ГКБ № 1, которая сейчас закрыта на карантин», — пояснил глава республики.

Бречалов добавил, что весь персонал больницы прошел обследования на заражение, результаты всех тестов отрицательные.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске на карантин из-за выявленных случаев коронавируса закрыта городская клиническая больница №1 и городская поликлиника №2. Карантинные мероприятия продлятся две недели, в этот период больные не будут госпитализированы в указанное учреждение.

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