Осака, Япония, 13 апреля 2020, 10:33 — REGNUM Capcom уже работает над созданием ремейка Resident Evil 4. Об этом 12 апреля сообщил портал VGC, ссылаясь на внутренние источники.
Разработкой руководит студия M-Two, основанная в Осаке (Япония) бывшим руководителем Platinum Games Тацуей Минами. Дата выхода предстоящего ремейка пока не сообщается.
Напомним, оригинальная Resident Evil 4 вышла в 2005 году и была высоко оценена геймерами и критиками. За годы существования она была портирована на все существующие игровые платформы — в том числе, и на смартфоны.
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