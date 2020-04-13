Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM Свердловские полицейские направили 280 материалов о нарушении режима повышенной готовности в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

41.4% всех деяний зафиксировали в Екатеринбурге (116), остальные (164) — в других местах области. За нарушениями были замечены как физические лица, так и должностные, а также юридические лица.

Все материалы направлялись в региональное министерство общественной безопасности. Там уже оформили 27 протоколов об административном правонарушении, они будут направлены в суды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ввели режим самоизоляции по 20 апреля 2020 года. За нарушение норм безопасности предусмотрены наказания в виде штрафов.

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