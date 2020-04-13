Грозный, , 10:31 — REGNUM В Чечне организована коллективная молитва против коронавируса. В прямом эфире телеканала «Грозный» 12 апреля ее прочитал муфтий республики Салах-Хаджи Межиев.

Тысячи жителей республики собрались у экранов телевизоров, чтобы послушать муфтия и всем вместе послать свои мольбы к Всевышнему о защите от пандемии всей мусульманской уммы и всего человечества. Анонсировал проведение такой акции глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Как истинные мусульмане мы также просим Аллаха защитить нашу страну, мусульманскую умму и всё человечество от пандемии коронавируса. И мы искренне верим, что Всевышний ниспошлёт на нас великую милость!», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также выложил видео своих детей, повторяющих за Салахом-Хаджи Межиевым слова молитвы и написал, что и сам он, «как и тысячи людей в разных уголках ЧР, в других субъектах РФ и за рубежом, каждый вечер перед экраном телевизора или дисплеем телефона повторяет «Амин» после призыва муфтия».

По словам Кадырова, такие коллективные молитвы будут транслироваться в прямом эфире ЧГТРК «Грозный» ежедневно в 21:00.