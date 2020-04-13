Рига, , 10:30 — REGNUM Председатель Ассоциации учителей латышского языка и литературы Анита Ванага перечислила ряд проблем, с которыми столкнулись школьники и общество после перехода к удалённой учёбе. Об этом пишет в понедельник, 13 апреля, портал Diena.lv.

«Только сейчас все осознали, что школа организовывала две третьих детского дня. Теперь работа легла на плечи родителей», — сказала Ванага.

По ее словам, в числе первых — списывание, которым школьники стали заниматься на регулярной основе, отказываясь выполнять задания самостоятельно. Во-вторых, отметила она, занимаясь удалённо дети фактически лишены возможности обратиться к учителю за разъяснением непонятого материала. В-третьих, дети не умеют организовывать своё рабочее время, сказала Ванага.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.