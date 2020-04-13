Москва, 13 апреля 2020, 10:30 — REGNUM По состоянию на 10:00 в Москве подали 702 344 заявки на выдачу электронного пропуска. Об этом 13 апреля сообщает московский оперштаб.
Всего выдано к этому времени 697 899 пропусков.
Кроме того, в штабе отметили бот-атаку на серверы сайта мэра и правительства Москвы.
«Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — говорится в информации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 13 апреля началась выдача электронных пропусков для передвижения по городу. Они начнут действовать с 15 апреля.
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