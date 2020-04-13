Владивосток, , 10:27 — REGNUM Во Владивостоке в выходные дни, 11−12 апреля, рухнул индекс самоизоляции и составил 1,9 балла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Индекс самоизоляции Петербурга повысился к третьей неделе «карантина»

Данный вывод сделан на основании информации, изложенной в приложении «Яндекс.Рейтинг». Виной тому, очевидно, стала хорошая погода, из-за которой жители Владивостока ринулись на природу.

В других городах Дальнего Востока индекс самоизоляции значительно выше: в Чите — 2,1, в Комсомольске-на-Амуре — 2,4, в Иркутске — 2,6 и в Улан-Удэ — 3,1.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге индекс самоизоляции повысился к третьей неделе карантина.