Железноводск, Ставропольский край, , 10:27 — REGNUM Популяция белок увеличилась в городе-курорте Железноводске в период действия в Ставропольском крае режима обязательной самоизоляции, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе администрации города. Специалисты объясняют этот факт тишиной в Курортном парке и отсутствием туристов.

Белка Иллюстрация пресс-службы администрации Железноводска

По словам биолога Татьяны Шевченко, белки всегда жили в Железноводске, и их было особенно много в районе «Зеленого театра» и на терренкурах в нижней части Каскадной лестницы. В конце 90-х годов прошлого века только в Железноводске существовал официально зарегистрированный знак «Осторожно, белки!».

«Затем в парк пришли торговля и громкая музыка, и зверьки ушли в глубь леса. Сейчас в парке снова тишина», — объяснила эксперт появление белок.

Между тем глава города Евгений Моисеев поручил отделу экологии восстановить знак «Осторожно, белки!», а в парке разместить специальные кормушки с семечками и орехами.