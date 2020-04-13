Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Геймер с ником r57zone создал первую модификацию, позволяющую полноценно пройти Half-Life: Alyx без использования VR-гарнитуры. Об этом 13 апреля сообщает портал PCGamer.

Автор модификации опубликовал видео своего прохождения игры без использования VR-устройств. Он также подготовил для других геймеров подробное руководство по новой раскладке управления.

Напомним, Half-Life: Alyx — это новая экшен-игра от компании Valve, созданная для устройств виртуальной реальности. Она получила высокие оценки от критиков и геймеров.

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