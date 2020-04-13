Тверь, , 10:19 — REGNUM Ограничение по въезду на территорию города Удомли Тверской области вводится с 13 по 30 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя 12 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«В муниципальном образовании, которое является территорией с особым режимом, с 08:00 часов 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года будет ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в Удомельском городском округе», — уточнили в пресс-службе.

Исключением может стать въезд и выезд спецтранспорта, а также граждан в связи с работой — для этого им нужно иметь при себе документ от работодателя, подтверждающий это основание. При въезде на территорию с особым режимом граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории Тверской области с 17 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Добавим, что Удомля является городом-спутником Калининской АЭС. Ранее власти Смоленской области приняли решение о закрытии для въезда города атомщиков Десногорска.