Бузулук, Оренбургская область, , 10:19 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за надругательство над государственными символом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

По данным полиции, пьяный 35-летний мужчина залез на крышу сельсовета и сорвал с флагштока полотнище российского флага. Впоследствии бузулучанин признался, что флаг ему был нужен для того, чтобы исполнить гимн России.

Мужчине грозит до одного года лишения свободы. Примечательно, что ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности. Он имеет судимость за кражу.