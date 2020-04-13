Уфа, , 10:27 — REGNUM Замглавы администрации Иглинского района Башкирии уволился после проведения прокурорской проверки. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, замглавы администрации этого района курировал вопросы жизнеобеспечения, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он не уведомил руководство о возможном конфликте интересов с ООО «ПСК-строй».

Отмечается, что данная фирма в 2019 году, руководителем которой фактически был родной брат чиновника, выиграла все тендеры на ремонт дорог и благоустройство парковых территорий.

Помимо этого, при устройстве на работу он не сообщил о том, что в его пользовании находятся земельный участок и жилой дом. Также он скрыл, что не раз бывал за рубежом.

По данному факту прокуратура внесла представление в адрес главы района и потребовала уволить чиновника в связи с утратой доверия.

Сообщается, что чиновник уволился сам до рассмотрения работодателем прокурорского представления.

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