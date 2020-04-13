Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки произошло резкое сокращение количества лиц, находящихся в условиях обязательной самоизоляции после возвращения из-за рубежа или контакта с теми, у кого была подтверждена коронавирусная инфекция.

Это сокращение вызвано истечением сроков обязательной самоизоляции у многих из тех, кто вернулся в Россию из-за рубежа после начала пандемии.

Как сообщили 13 апреля в оперативном штабе города, по данным на 10:00 мск на карантине находится 5605 человек, из них 41 человек — в обсерваторе, 3128 человек — на самоизоляции дома. Из них 2436 человек — это так называемые контактные лица.

Сутками ранее на карантине в Петербурге находилось 8039 человек, причем 5564 из них — в домашних условиях, еще 39 были в обсерваторе.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 1821 человека <…> О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 76 человек», — отметили в оперштабе.

Кроме того, за сутки от сидящих дома петербуржцев поступило 253 обращения на оказание помощи волонтерами.

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