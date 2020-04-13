Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв в связи с распространением коронавирусной инфекции запретил проводить богослужения в храмах с участием прихожан. Соответствующий документ в преддверии православных праздников был размещён на сайте регионального управления Роспотребнадзора, сообщает ИА REGNUM.

В частности, руководителям религиозных организаций запрещено допускать людей в храмы, в том числе к проведению религиозных обрядов и церемоний, общение с прихожанами должно быть дистанционным.

ИА REGNUM напоминает, что десятки ростовчан, несмотря на действующий на Дону режим всеобщей изоляции и призывы властей, массово нарушили режим самоизоляции и пришли к собору Рождества Пресвятой Богородицы в Вербное воскресенье. При этом полицейские всё же пропускали в храм православных верующих.

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