Тбилиси, , 10:14 — REGNUM

На 10:00 часов 13 апреля в Грузии зафиксировано 266 случаев заражения коронавирусом. По данным официального сайта https://stopcov.ge/, прирост заболевших за минувшие сутки составил 14 человек.

Еще 4 пациента вчера выписались из больниц, и общее число выздоровевших за сутки выросло с 63 до 67 человек, но в клиниках, где лечат больных COVID-19, заявляют, что к выписке готовят еще нескольких пациентов.

За весь период распространения в Грузии зарегистрировано 3 летальных случая. Это женщины в возрасте 79,81 и 86 лет, у которых инфицирование протекало на фоне обострения хронических заболеваний.

4872 человек находятся в зонах карантина, в том числе прибывающие в Грузию чартерными авиарейсами пассажиры, которые проходят обязательный двухнедельный карантин. 453 человека помещены в стационары. Трое граждан Грузии с выявленным вирусом прибыли на лечение из-за рубежа.