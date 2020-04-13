Москва, , 10:24 — REGNUM Центр поддержки граждан по трудовым вопросам, возникшим в период распространения коронавируса, открыл Общероссийский народный фронт в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

Инициатива реализовывается совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и проектом «Профстажировки 2.0». Специалисты Центра поддержки граждан проводят онлайн-консультации по вопросам защиты прав работников как для сотрудников организаций, так и для работодателей.

Консультации для граждан проводят профессиональные юристы Ассоциации юристов России, юристы Центра правовой поддержки «Мама в праве». Также консультационные услуги оказывают студенты-волонтеры юридических специальностей, зарегистрировавшиеся в проекте «Профстажировки 2.0».