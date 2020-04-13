село Новоникитино, , 10:10 — REGNUM В Оренбургской области в отношении местной жительницы возбуждено административное дело из-за фейкового комментария, опубликованного в соцсети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

По данным ведомства, 36-летняя жительница Октябрьского района разместила в интернете недостоверную информацию о передвижении транспорта на территории села Новоникитино. Основанием для комментария стала информация, услышанная от местных жителей. Женщина опубликовала ее, не проверив. Оренбурженка призналась, что не имела злого умысла и не думала о последствиях, к которым приведет публикация.

Женщину ждет наказание за злоупотребление свободой массовой информации. Санкция части 9 статьи 13.15 КоАП РФ предусматривает штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Напомним, первым случаем административного наказания стал штраф в 15 тыс. рублей, выписанный жительнице Абдулино. Женщина опубликовала в интернете фейк о том, что директор и продавец магазина заражены коронавирусом.

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