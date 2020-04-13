Челябинск, , 10:07 — REGNUM В Челябинской области все граждане, которые приехали из Москвы, Петербурга и Московской области, будут взяты под медицинский контроль. Об этом на брифинге заявил губернатор Алексей Текслер.

Речь идёт о приезжающих всеми видами транспорта. Отметим, ранее в аэропорту Челябинска все желающие получили возможность сдать анализ на коронавирус. А командированные граждане проходили обязательное исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Южном Урале уже 45 заражённых. Летальных исходов пока нет.