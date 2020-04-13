Ташкент, , 10:04 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло до 896, сообщили 13 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся на 10:00 (8:00 мск). Днем ранее, 12 апреля, в республике было обнаружено 796 случаев. Таким образом, за последний сутки число случаев выросло на 100.

Отметим, по состоянию на 13 апреля от COVID-19 в Узбекистане вылечились 66 человек, скончались — четыре пациента. 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах ввели режим обязательной самоизоляции.

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