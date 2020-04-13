Киев, , 10:03 — REGNUM На Украине зафиксированы 3102 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья при минздраве Украины.

За минувшие сутки в стране выявлены 325 новых случаев заражения коронавирусом. На амбулаторном лечении пребывает 1731 пациент, госпитализированы 1179 человек, включая 49 детей.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, скончались 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что жертв коронавируса будут хоронить с различными предосторожностями, подобно тому, как раньше хоронили жертв чумы.

Читайте также: На Украине будут хоронить жертв COVID-19 «как чумных» — мэр Николаева