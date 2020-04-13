Киев, 13 апреля 2020, 10:03 — REGNUM На Украине зафиксированы 3102 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья при минздраве Украины.
За минувшие сутки в стране выявлены 325 новых случаев заражения коронавирусом. На амбулаторном лечении пребывает 1731 пациент, госпитализированы 1179 человек, включая 49 детей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что жертв коронавируса будут хоронить с различными предосторожностями, подобно тому, как раньше хоронили жертв чумы.
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