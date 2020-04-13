Москва, , 10:23 — REGNUM Образовательный центр «Сириус» вместе с Департаментом образования и науки, а также при содействии тематической площадки «Образование» Общероссийского народного фронта решили предоставить всем желающим попробовать свои силы в школьном этапе Всероссийской олимпиады, который будет проведен в онлайн-формате. Приглашение размещено на официальном сайте «Сириуса».

Принять участие в олимпиаде и попытаться решить нестандартные задачи смогут школьники любого региона России, учащиеся в 4−10 классах. Олимпиада состоится с 20 апреля по 29 мая на собственной платформе «Сириуса». Онлайн-туры будут проведены по следующим дисциплинам: астрономия, биология, информатика, математика, физика и химия.

Как сообщается в пресс-релизе, успешные результаты будут направлены в регионы. Полученный в рамках весеннего этапа олимпиады опыт будет предложен для проведения этапов Всероссийской олимпиады в каждой школе осенью.