Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Такой простой жест человеческого общения, как рукопожатие, может уйти в прошлое из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил комментатор американского издания The National Review Тайлер Грант в опубликованной 12 апреля статье.

По словам Гранта, рукопожатие носит крайне важно для человеческого общения, позволяя понять характер того, кому жмешь руку. Немаловажно оно и в деловых отношениях, где оно может показать решительность и неуверенность.

«Рукопожатие обладало некими непреходящими значимостью и предназначением», — пишет Грант, отмечая, что теперь люди оказались лишены этого важного жеста.

В частности, отказаться от рукопожатий предложил президент США Дональд Трамп. Такого же мнения придерживается инфекционист страны Энтони Фаучи, который заявил, что американские граждане должны впредь избегать рукопожатий.

Грант напомнил о том, что значил этот жест в истории человечества. Он подчеркнул, что в Древней Греции с помощью рукопожатия люди могли удостовериться, что у человека нет оружия. С той же целью жали руки и в Риме, только встретившиеся брались не за ладони, а предплечья. В Средневековье на Ближнем Востоке и в Европе руки жали, а точнее трясли, друг другу с тем, чтобы вытрясти спрятанное оружие.

Грант опасается, что пока будут сняты требования соблюдения дистанции, на что могут уйти месяцы и даже годы, рукопожатие может навсегда уйти в прошлое. Не в последнюю очередь это будет связано с живостью памяти о пандемии.

«Рукопожатия, возможно, никогда не вернутся», — указал Грант, отметив, что это приведет к дальнейшему — политическому, социальном и экономическому — отдалению людей друг от друга.