Суйфэньхэ, , 09:49 — REGNUM В китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки ещё у 49 граждан КНР, вернувшихся на родину из России, выявлен коронавирус.

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Ещё у четверых подозревают наличие вируса, пишет ТАСС со ссылкой на доклад комитета по делам здравоохранения провинции Хэйлунцзян. Общее число инфицированных среди вернувшихся из-за границы достигло 247 человек, из них 118 случаев инфицирования были бессимптомными.

С 9 апреля Китай закрыл все пункты пропуска на границе с Россией для пассажирского сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.