Пекин, , 09:47 — REGNUM Заражение новым коронавирусом подтвердилось за сутки у 49 китайских граждан, вернувшихся на родину из России через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ. Об этом сообщает 13 апреля комитет по вопросам здравоохранения провинции КНР Хэйлунцзян.

В комитете уточнили, что 27 из этих случаев ранее считались бессимптомными, однако у заразившихся всё же проявились признаки заболевания. Этих людей включили в число тех, у кого подтверждены ввозные случаи заражения SARS-CoV-2.

Помимо этого, за сутки 12 апреля коронавирус был выявлен у восьми граждан КНР, прибывших из России, однако симптомов у этих людей нет. Всего в провинции Хэйлунцзян зарегистрировали 247 ввозных случаев и 118 случаев, когда у прибывших из-за рубежа нет симптомов заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае эпидемия коронавирусной инфекции в целом прекратилась, однако заражения подтверждаются у людей, возвращающихся из других стран.

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