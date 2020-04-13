Пекин, , 09:33 — REGNUM Министерство общественной безопасности КНР запустило общенациональную кампанию по борьбе с внезапно возросшими рисками безопасности на дорогах и автомагистралях по всей стране, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Поток транспорта на автомобильных шоссе Китая резко возрос после того, как ситуацию с эпидемией нового коронавируса продолжила улучшаться в стране, что также породило возросшее число опасных ситуаций на дорогах, сообщили в бюро.

Цель 100-дневной кампании — борьба с нарушениями правил дорожного движения, включая перегруз транспорта по пассажирам, превышение скорости, незаконное использование аварийных полос, незаконную парковку и усталое вождение.

В бюро также подчеркнули, что необходимо пристегивать ремни безопасности и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями при движении на автомагистралях.