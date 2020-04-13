Пермь, , 09:25 — REGNUM В Пермском крае больницы, где лечат пациентов от коронавирусной инфекции, благотворители сделали подарки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-лубе краевой администрации.

В рамках благотворительной акции лечебные учреждения получили крупную партию масок, защитных костюмов, спецодежды. Кроме средств индивидуальной защиты медикам подарили микроволновки, кулеры, рации, стиральные машины, одноразовую посуду. До конца недели (19 апреля) ожидается поставка еще 12 стиральных и восьми сушильных машин. Общая стоимость поставок составила более 76 млн рублей.

Добавим, что в регионе с 25 марта началась благотворительная акция, краевой фонд социальной поддержки объявил о сборе средств на борьбу с коронавирусом. Объем пожертвований на сегодня составляет 136,5 млн рублей. Среди благотворителей как крупные пермские и федеральные компании, так и неравнодушные граждане. Средства направляются на приобретение лекарств и средств индивидуальной защиты.

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